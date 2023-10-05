В мобильное приложение "112" Подмосковья внедрили чат-бот, выявляющий ложные звонки

По словам заместителя начальника Центра "112" Московской области Павла Крылова, до появления чат-бота количество ложных вызовов доходило до 80% от всех сообщений

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Чат-бот внедрен в приложение "Системы 112" Московской области, он помогает отфильтровывать ложные сообщения и ускоряет их обработку. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника Центра "112" Московской области Павел Крылов.

"У нас очень много было сообщений, которые приходят от неправильных заявителей и просто спамили "Систему 112". <…> Чат-бот фильтрует такие сообщения и убирает их в спам. До оператора доходят уже целевые сообщения", - сказал он. При этом, по его словам, оператор продолжает следить за диалогом бота и заявителя и может включиться в него в любой момент.

Крылов отметил, что до появления чат-бота количество ложных вызовов доходило до 80% от всех сообщений.

Общение в чат-боте проходит по системе вопрос-ответ. Специально разработанные вопросы позволяют за короткое время получить максимум информации и оперативно направить к заявителю необходимые службы. Со стороны обратившегося достаточно указать имя и фамилию, номер телефона, тип происшествия, существует ли угроза для чьей-то жизни и место происходящего, если оно известно.