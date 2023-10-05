Количество русскоязычных постов в Telegram выросло в 2,8 раза с января 2022 года

К августу 2023 года общее количество опубликованных в Telegram сообщений достигло миллиарда, сообщила PR-директор компании "Медиалогия" Надежда Жуковская

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Количество русскоязычных публикаций в каналах мессенджера Telegram, увеличилось в 2,8 раза с января 2022 года. Об этом сообщила PR-директор компании "Медиалогия" Надежда Жуковская на медиафоруме "Енисей.рф".

"Общий постинг в Telegram с января 2022 года по август 2023 вырос в 2,8 раза. Рост также был у "ВКонтакте" и у "Одноклассников", но менее значительный", - сказала она.

Согласно презентации Жуковской, к августу 2023 года общее количество опубликованных в Telegram сообщений достигло миллиарда.

Количество активных русскоязычных авторов в Telegram также выросло на 2,2 раза - в августе их было порядка 18 млн. Также фиксируется рост у VK - на 21% (примерно 28 млн авторов), у TikTok при этом произошло значительное падение - на 87% (до 2 млн авторов).

Также выросла после небольшого падения весной авторская аудитория видеохостинга YouTube - более 10 млн активных авторов.

11-й межрегиональный форум СМИ "Енисей.рф" проходит в Красноярске 5-6 октября. В этом году тема форума - "Современные медиа и ценностные ориентиры". На его площадках работают более 40 федеральных экспертов, в том числе представители ТАСС.