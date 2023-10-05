В Подмосковье выявили почти 30 беспилотников после звонков по "Системе 112"

Звонки поступали от военных и бдительных граждан

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Почти 30 беспилотников удалось выявить в Подмосковье с марта после звонков бдительных граждан по телефонам "Системы 112". Об этом ТАСС сообщил замначальника государственного казенного учреждения Московской области "Центр-112" Павел Крылов.

"В последнее время мы начали алертом отслеживать прилеты беспилотников. У нас получилось 28 прилетов. Эту информацию мы получаем и от соседних регионов, но по звонкам видим, что заход на территорию есть", - сказал он в ходе пресс-тура в Подольске.

Крылов пояснил, что информация поступает от военных и бдительных граждан. У последних оператор номера "112" уточняет, на какой высоте летит беспилотник, какой у него тип, в каком направлении он летит. "Понятно, что не все могут ответить. В принципе, если три и больше обращений с муниципального образования, то мы понимаем, что там действительно что-то есть", - уточнил Крылов.

Алерты - это сообщения, которые формируются автоматически, они оповещают профильные министерства и ведомства о ЧП, возникающих на территории муниципальных образований Подмосковья.