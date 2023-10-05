В ЛНР вернули в семьи 13 детей, эвакуированных военными РФ из Купянска

Дети жили в Перевальской специальной коррекционной школе-интернате, где с ними работали педагоги и психологи

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Дети, эвакуированные российскими военнослужащими из интерната города Купянска Харьковской области в Луганскую Народную Республику (ЛНР), возвращены в семьи. Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, властям удалось найти семьи всех 13 детей.

По ее словам, в прошлом году российские военные в одном из подвалов интерната в Купянске обнаружили 13 детей, которые "находились там без учителей, без воспитателей". "Дети находились без продуктов питания, предоставленные сами себе. Это не оставило российских военных равнодушными и они эвакуировали этих детей на территорию Луганской Народной Республики. Эти дети были, согласно нозологиям, помещены в Перевальскую специальную коррекционную школу-интернат", - рассказала она.

Швенк сообщила, что все это время дети жили в Перевальской специальной коррекционной школе-интернате, где с ними работали педагоги и психологи. Дети были обеспечены всем необходимым: одеждой, обувью, необходимой для обучения канцелярией.

"На протяжении 11 месяцев нами проводились разыскные мероприятия, направленные на поиск родителей, направленные на воссоединение семей. <…> Мария Алексеевна Львова-Белова уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка оказывала нам колоссальную помощь по поиску родителей, родители, непосредственно, общались с ней, находились в ее аппарате. <…> Мы этих деток передали кровным родителям - законным представителям этих деток", - резюмировала Швенк.