В медорганизациях и соцучреждениях Кабардино-Балкарии ввели масочный режим

В управлении Роспотребнадзора отметили, что также необходимо измерять температуру всех сотрудников лечебных учреждений

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии (КБР) ввело обязательный масочный режим в медицинских и социальных учреждениях региона, соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

"Министру здравоохранения [КБР] обеспечить введение обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) для сотрудников и посетителей подведомственных организаций", - сказано в документе.

Также будет необходимо измерять температуру всех сотрудников лечебных учреждений. Предлагается организовать прием больных с симптомами гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в амбулаториях отдельно от пациентов с соматическими заболеваниями, определить маршрутизацию и объем медицинской помощи больным такими инфекциями. Аналогичные меры прописаны и для социальных учреждений.

Минпросвещения КБР необходимо обеспечить контроль иммунизации против гриппа сотрудников подведомственных учреждений, организовать ежедневный фильтр детей и сотрудников и незамедлительно изолировать людей с признаками инфекционных заболеваний. Учебный процесс в образовательных учреждениях необходимо будет прервать в случае отсутствия 20% и более детей по причине болезни гриппом, ОРВИ или коронавирусом.