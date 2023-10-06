Почти половина опрошенных словаков считают чрезмерной помощь беженцам с Украины

Также часть респондентов считают, что власти распределяют ресурсы для украинцев в ущерб местным гражданам

БРАТИСЛАВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 55% жителей Словакии считают, что оказание военной помощи Киеву ведет к затягиванию конфликта на Украине. Такие результаты проведенного опроса распространил Центр общественных и психологических наук Словакии.

При этом почти половина опрошенных считают чрезмерной оказываемую в их республике помощь беженцам с Украины и высказываются за ее ограничение временными рамками. Они считают, что власти распределяют ресурсы для украинцев в ущерб местным гражданам.

Опрос проводился в августе. В нем приняли участие 1 854 человека.

Несколько дней назад в Словакии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия". Фицо ранее заявил о намерении прекратить военную помощь Украине. Кроме того, он считает, что антироссийские санкции наносят ущерб Евросоюзу. По его мнению, поставки западного оружия Киеву "не изменят ход войны".