Чукотские специалисты помогли подшефному поселку ДНР подготовиться к отопительному сезону

По словам губернатора Чукотки Владислава Кузнецова, также выполнили ремонт кровли многоквартирных домов

ТАСС, 6 октября. Коммунальщики Чукотки помогли подготовить к отопительному сезону объекты на подшефной региону территории в Донецкой Народной Республике - в поселке Новолуганское. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. В настоящий момент губернатор Чукотки Владислав Кузнецов находится в командировке в ДНР, в ходе которой лично встретился с главой республики Денисом Пушилиным.

"Приятно вновь быть на территории Донецкой Народной Республики, я также хотел вас поздравить с избранием и вступлением в должность главы ДНР. <…> Мы в свою очередь готовы и дальше выполнять задачи по приведению территории поселка Новолуганское в состояние, чтобы люди могли себя чувствовать защищенными. Мы отработали те задачи, которые стояли по подготовке к отопительному сезону, ремонт кровли многоквартирных домов тоже на 100% выполнили. Будем стараться увеличивать помощь. Здесь работа должна вестись по запросам людей", - приводятся в распространенном сообщении слова Владислава Кузнецова.

Новолуганское - поселок в ДНР, который регулярно подвергается обстрелам.