Слуцкий заявил, что единая электронная библиотека должна быть безопасной для школьников

Сегодня растет число киберпреступлений, что приводит к рискам для учащихся, которые хотят скачать тот или иной учебник из непроверенных источников, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Единая бесплатная школьная электронная библиотека, предложенная ЛДПР, должна стать безопасной и удобной для всех школьников РФ. Об этом ТАСС сообщил глава либерал-демократов Леонид Слуцкий.

"Обучение в интернете должно быть безопасным и удобным. Сегодня школьникам нужна понятная, проверенная система, где они будут иметь доступ к учебникам, школьной художественной литературе без угрозы нарваться на преступников, найти ложную информацию или потерять свои личные данные. Знания в России должны быть открытыми и в доступном, безопасном для молодежи виде", - рассказал Слуцкий.

Он отметил, что на сегодняшний день растет число киберпреступлений, что приводит к рискам для школьников, которые хотят скачать тот или иной учебник из непроверенных источников. "Мы обязаны создать удобные и современные условия для формирования наших детей, ведь от их знаний и развития зависит будущее России", - заключил политик.

Слуцкий во время встречи с учителями и школьниками в Макеевке в Донецкой Народной Республике предложил создать всероссийскую школьную электронную библиотеку на базе Национальной электронной библиотеки. По его словам, такая платформа будет содержать все необходимые для обучения школьников материалы, которые будут доступны им абсолютно бесплатно. Предлагается включить туда все учебники из федерального перечня, а также произведения художественной литературы, достояния фольклора.