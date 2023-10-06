В медучреждениях Тувы ввели масочный режим

Также в поликлиниках поручили организовать прием больных с признаками респираторных заболеваний раздельно от других пациентов

ТАСС, 6 октября. Масочный режим введен в медицинских учреждениях Тувы в связи с увеличением числа случаев острых вирусных инфекций. Об этом сообщает региональный Минздрав.

"Приказом министерства здравоохранения введен масочный режим в медицинских организациях в связи с постепенным ростом обращений по поводу острых вирусных инфекций. В поликлиниках поручено организовать прием больных с признаками респираторных заболеваний раздельно от других пациентов. В стационарных отделениях обеспечена готовность к развертыванию дополнительных коечных мест на случай необходимости", - говорится в сообщении.

По данным министерства, только за последнюю неделю сентября в Туве зарегистрировано 264 случая обращений в медицинские организации по поводу ОРВИ. "Рост к предыдущей неделе составил 2,5%. Госпитализированы за неделю с осложнениями ОРВИ 49 детей до 14 лет", - пояснили в министерстве.

В региональном Минздраве уточнили, что в регионе от гриппа вакцинированы уже 57 618 человек. Это составляет 29% от плана.