Собянин: в Морозовской больнице ежегодно лечатся свыше 80 тыс. детей со всей России

Мэр уточнил, что в клинике работают 48 отделений по 30 профилям

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 3 тыс. сотрудников Морозовской больницы ежегодно помогают свыше 80 тыс. детей со всей России, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, поздравляя крупнейшую в стране клинику со 120-летием.

"Морозовской больнице - 120 лет. Это крупнейшая в России детская клиника, где помогают пациентам практически с любыми заболеваниями. <...> В Морозовской больнице работают больше 3 тыс. человек, которые ежегодно помогают свыше 80 тыс. детей со всей России", - отметил он в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что в клинике работают 48 отделений по 30 профилям. Некоторые из отделений уникальны, например, Орфанный центр, Центр детского инсульта и Центр неонатального скрининга. "Сегодня больница растет и развивается: мы построили новый корпус, открываем существующие корпуса после реконструкции", - заметил Собянин. Он поблагодарил работников больницы за труд, самоотдачу и за то, что они оберегают здоровье детей.

Морозовская детская городская клиническая больница является одним из крупнейших и старейших детских стационаров Москвы. Больница носит имя московского купца первой гильдии, представителя династии промышленников Викулы Елисеевича Морозова (1829-1894 годы), на чьи средства она была построена в начале XX века. Он завещал 400 тыс. рублей серебром на устройство в Москве инфекционной больницы для детей из бедных семей. Реализовал этот замысел его сын Алексей Морозов (1857-1934 годы), который руководил строительством больницы, ставшей четвертой детской в Москве.