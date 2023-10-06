Рогозин предложил привлечь студентов для преодоления дефицита кадров в запорожских школах

Член СФ от Запорожской области выразил надежду, что молодые жители региона после получения образования в ведущих вузах России вернутся работать в свою область

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Кадровый дефицит в школах Запорожской области мог бы быть преодолен благодаря привлечению в образовательные учреждения региона студентов педагогических вузов. Об этом в беседе с ТАСС заявил член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

"Надо найти стимулы, чтобы притянуть в регион больше сильных преподавателей из материковой России, которые помогут наладить преподавание наиболее сложных предметов, - сказал Рогозин. - На период пока их нет мы будем <…> просить студентов педагогических вузов, чтобы они брали на себя преподавание в школах и одновременно учителей возрастных вернуться в школу. Да у нас будет разрыв в среднем поколении, но это будет временное явление".

Собеседник агентства также выразил надежду, что молодые жители Запорожской области после получения образования в ведущих вузах России вернутся работать в свой регион. "Мы должны сейчас подготовить большое количество новых педагогов, новых врачей, новых инженеров, исходя из того, что они вернутся и будут поднимать свой регион", - отметил Рогозин.

На минувшей неделе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дефицит медицинских работников в регионе составляет 1,7 тыс. человек, учителей - 1,2 тыс. По его словам, проблема решается с помощью специалистов из других российских регионов, которые работают вахтовым методом.

Запорожская область, а также Донецкая и Луганская народные республики и Херсонская область вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших 23-27 сентября 2022 года. Подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.