ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 77%

По данным опроса, деятельность правительства одобряют 48,5% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,1% россиян

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 25 сентября по 1 октября, за последнюю неделю снизился на 0,3 п.п. и составляет 77%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77% участников опроса (минус 0,3 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,1 п.п. и составляет 73,6%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,5% опрошенных (без изменений), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,1% респондентов (без изменений). О доверии Мишустину заявили 60,2% опрошенных (плюс 0,2 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,5% (минус 1,9 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,1% (плюс 1,8 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 14,9% (минус 1,3 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,5% (без изменений).

Уровень поддержки "Единой России" составил 38,5% (минус 0,7 п.п.), КПРФ - 10,5% (минус 0,1 п.п.), ЛДПР - 9,5% (плюс 0,5 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 5,1% (плюс 0,2 п.п.), "Новых людей" - 4,7% (минус 0,4 п.п.).