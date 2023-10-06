На базе Соцфонда откроют шесть волонтерских центров

Гранты получили отделения Социального фонда России из Бурятии и Чувашии совместно с региональными отделениями Союза пенсионеров

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Волонтерские центры откроются в Бурятии и Чувашии на базе шести центров общения старшего поколения Социального фонда России, сообщается на сайте СФР.

"Гранты на открытие в ходе конкурса Ассоциации волонтерских центров получили отделения СФР из Бурятии и Чувашии совместно с региональными отделениями Союза пенсионеров. В Чувашии "Добро. Центры" будут работать в 4 центрах общения старшего поколения СФР, еще два откроются в Бурятии", - говорится в сообщении.

В Соцфонде пояснили, что открытие "Добро. Центров" не отменит обычной программы работы центров общения старшего поколения, но позволит проводить там дополнительные обучающие и волонтерские мероприятия, вовлекать посетителей в добровольческую деятельность.

Как добавили в Соцфонде, бурятский центр общения старшего поколения также представил на конкурсе проект по проведению лекций по финансовой грамотности среди старшего поколения, который был признан лучшим. Центр получил грант от Ассоциации финансовой грамотности на реализацию этого проекта.