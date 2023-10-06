Москалькова с начала года получила более 19 тыс. обращений по СВО

С начала специальной военной операции на Украине число таких обращений составило 35 тыс.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 19 тыс. обращений по вопросам специальной военной операции поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за девять месяцев 2023 года, с начала СВО таких обращений поступило 35 тыс.

"У нас огромное количество обращений связано с участием в СВО, от семей, от участников, от их близких. 19 437 за девять месяцев, а с начала СВО у нас пришло 35 тыс.", - сказала Москалькова на расширенном заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

Она сообщила, что для работы с этими обращениями создан специальный отдел, сотрудники которого в течение суток обязаны рассмотреть обращение, связаться с семьей и начать работу по решению проблемы. Москалькова добавила, что как правило такие обращения связаны с тем, что военнослужащий попал в плен, либо пропал без вести, либо выплаты во время не обеспечены семье, медицинское обслуживание не должного качества и другие вопросы. "Синергия, которая сегодня вокруг этой темы собрана, она позволяет быстро выправлять ситуацию", - добавила омбудсмен.