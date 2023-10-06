СБУ предъявила новые обвинения митрополиту Черкасской епархии канонической УПЦ

Служба безопасности Украины будет настаивать на его заключении под стражу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила новые обвинения митрополиту Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который находится под домашним арестом по предыдущему делу против него. Как сообщается в Telegram-канале СБУ, теперь спецслужба будет настаивать на его заключении под стражу.

СБУ на называет имя священнослужителя, но согласно данным на сайте Черкасской епархии, правящим архиереем является митрополит Феодосий.

"Предъявлено новое обвинение митрополиту Черкасской епархии УПЦ", - говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, находящийся под домашним арестом митрополит записывал и выкладывал на канале епархии в YouTube видеоролики. Уточняется, что в связи с содержанием этих видео ему предъявлены обвинения по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. В доме священнослужителя провели обыск. СБУ будет настаивать на избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В мае СБУ направила в суд материалы предыдущего дела против Феодосия. Его обвиняют в разжигании межконфессиональной розни и оправдании действий России, санкции обеих статей предполагают до восьми лет лишения свободы. Суд отправил митрополита под домашний арест и уже трижды продлевал его. Сам митрополит заявляет, что дело против него сфабриковано по доносам клириков, которых он запретил в служении за аморальное поведение или уклонение в раскол.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения, в том числе в госизмене, вводятся санкции. Ранее СБУ сообщила, что с февраля 2022 года открыла 68 уголовных дел против представителей канонической церкви, причем 14 из фигурантов являются архиереями. По инициативе спецслужбы 19 иерархов УПЦ были лишены гражданства Украины.