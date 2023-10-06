Конюхов рассказал, что его последняя экспедиция запланирована на 2033 год

По словам путешественника, маршрут может пройти через весь Тихий океан

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский путешественник, писатель и художник Федор Конюхов заявил, что его последняя экспедиция запланирована на 2033 год, маршрут может пройти через весь Тихий океан.

"У меня много экспедиций, одна за одной. Каждая готовится очень долго - по три года, даже по пять, десять, пятнадцать лет. <...> Сейчас финансируются экспедиции, которые будут в 2025-2026 годах. <...> Последняя моя экспедиция, которую начали мы готовить, - это 2033 год. Мне строят большой плот, который будет называться "Возраст не помеха". Я в одиночку хочу на таком плоту пересечь Тихий океан весь. Как Тур Хейердал, но Хейердал-то только до Полинезии!" - сказал он в интервью телеканалу "Москва-24".

Конюхов является обладателем абсолютного мирового рекорда в области воздухоплавания - самый быстрый полет вокруг света на воздушном шаре. За это достижение он был удостоен звания "Пилот года" Международной федерации аэронавтики (FAI) в 2016 году. В ходе тренировок к кругосветному полету Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло установили два мировых рекорда: сначала 32 часа, а затем 55 часов беспосадочного полета на тепловом шаре.