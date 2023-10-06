В Москве для онкологических пациентов провели более 125 тыс. телемедицинских консультаций

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, новый сервис позволяет очно не посещать медучреждения и экономить время

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Врачи-онкологи провели более 125 тыс. телемедицинских консультаций за год для пациентов, также специалисты сообщили о решениях онкоконсилиумов и о результатах гистологических исследований. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Город продолжает развитие московского стандарта онкологической помощи. Год назад во всех столичных центрах амбулаторной онкологической помощи мы внедрили телемедицинский сервис - специалисты получили возможность дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов. Если проведенное в патоморфологической лаборатории исследование подтвердит доброкачественный характер опухоли, врачи проактивно позвонят пациенту, чтобы сообщить ему об этом. Кроме этого, благодаря сервису появилась возможность дистанционно информировать пациента, который не присутствовал на онкоконсилиуме, о принятом коллегиальном врачебном решении. Это необходимо, например, для направления на госпитализацию или лучевую терапию. На сегодняшний день врачи провели уже более 98 тыс. дистанционных консультаций по продлению рецепта, около 24 тыс. пациентов уведомили об итогах онкоконсилиумов и еще около 3 тыс. человек оповестили о результатах гистологических исследований", - сказала Ракова.

Она добавила, что новый сервис позволяет очно не посещать медучреждения, что позволяет экономить время. Благодаря телемедицинскому сервису освобождаются часы для очных приемов для тех пациентов, которым это необходимо для проведения обязательного осмотра или проведения исследования. Раньше для продления рецептов или получения результатов гистологических исследований пациенту приходилось приезжать лично.

Для получения данных услуг пациентам с онкозаболеваниями необходимо скачать приложение "ЕМИАС. Телемедицина". С его помощью врач будет связываться с пациентом. Для доступа к сервису потребуется логин и пароль - они придут пациенту на телефон в смс-сообщении. Если же у пациента нет возможности скачать приложение на свое мобильное устройство, тогда врач свяжется с ним посредством мобильной связи, уточнила заммэра.