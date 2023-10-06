Турпоток в Сочи по итогам 2023 года ожидается на уровне 7,4 млн человек

В городе также реализуются более 20 крупных инвестиционных проектов в области санаторно-курортного лечения и туризма, отвечающих целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ожидаемый туристический поток в Сочи по итогам 2023 года превысит показатели прошлого года в 7,2 млн человек и достигнет 7,4 млн туристов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам его рабочей встречи с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

"Вице-премьер и глава города обсудили итоги летнего туристического сезона, подготовку к зимнему, а также новые проекты в сфере туризма. Вице-премьер отметил, что Сочи - традиционно одно из главных туристических направлений в России, это подтверждает стабильно растущий турпоток. В 2022 году он составил 7,2 млн человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается 7,4 млн человек", - говорится в сообщении.

По словам Чернышенко, в Сочи реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в области санаторно-курортного лечения и туризма, отвечающих целям нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В этом году построены медицинские корпуса и отремонтирован номерной фонд в восьми здравницах.

"В городе развитая инфраструктура рекреации - более 2,3 тыс. средств размещения на 150 тыс. мест. Количество туристов постоянно увеличивается, поэтому ее нужно совершенствовать и дальше. <…> В 2023 году 35 сочинским пляжам присвоена высшая категория Министерства экономического развития - "Синий флаг", - цитирует пресс-служба Чернышенко.

Уточняется, что на курорте ведется активная подготовка к зимнему сезону. Так, будут открыты более 160 км горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и зимние пляжи. "Впервые соединяются единой пешеходной сетью поселки Красная поляна и Эстосадок, где к Олимпийским играм было построено три горнолыжных курорта: Роза Хутор, Газпром и Красная Поляна. Сочи - круглогодичный курорт, который требует постоянного развития", - отметил Чернышенко.

Как сообщил на встрече Копайгородский, в настоящий момент в Сочи реализуются 27 проектов в области санаторно-курортной деятельности и туризма. Благодаря их реализации планируется увеличение емкости номерного фонда на 17 тыс. номеров, из них 2,5 тыс. по системе "ультра все включено". Кроме того, идет подготовка заявок на получение субсидии в 2024 году по трем крупным объектам: гостиница "Приморская", санаторий "Волна" и пансионат "Кристалл". "Предполагаемая сумма составит порядка 845 млн рублей. В новом Генеральном плане развития Сочи, который примем до конца года, предусматриваем участки для строительства необходимой инженерной инфраструктуры по всем крупным инвестпроектам. В целом в проекте нового Генплана под учреждения санаторно-курортного и туристического комплекса мы предусмотрели 576 га. Это дополнительно еще 77 тыс. мест размещения", - пояснил Копайгородский.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются горнолыжные курорты.