В Минпросвещения считают, что классный руководитель бывает ближе ребенку, чем родители

В ведомстве отметили, что дети идут к учителю, если случаются проблемы в школе

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Классный руководитель в средней и старшей школе в каких-то вопросах может быть намного ближе ребенку, чем его родители, так как к нему идут, если случаются проблемы в школе, считает замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

"Классный руководитель в средней и старшей школе правда в каких-то вопросах гораздо ближе к ребенку, чем родители. И в этом ваша большая заслуга, и в этом ваша роль как наставника. И, наверное, многие ваши ученики вспоминают добрым словом не за то, что вы научили их решать квадратные уравнения одним из трех способов, а за то, что дали какой-то добрый совет", - сказала она, выступая на открытии второй смены Форума классных руководителей.

Васильева отметила, что у ребенка как правило есть любимый учитель и любимый предмет, но в первую очередь за советом он всегда идет к классному руководителю.

"Каждый из нас учитель-предметник и знает, что предмет важен. И каждый думает, что свой предмет важен. Но для ребенка ближе всего классный руководитель", - сказала она.

Форум классных руководителей проходит в Москве с 3 по 7 октября, он проводится Министерством просвещения РФ. 3 октября состоялось открытие первой смены форума для классных руководителей начальной школы, в пятницу - для классных руководителей средней и старшей школы.