В Новгородской области смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 6%

В регионе также продолжается работа по созданию регионального кардиоцентра, строительство которого станет логичным завершением создания кардиологической службы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) снизилась в Новгородской области на 6% за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 6,7% по сравнению с 2019 - допандемийным годом. Об этом ТАСС сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Мы работаем над тем, как более эффективно в регионе выстроить работу уже существующей кардиологической службы. Это, кстати, мы уже начали делать, и снижение смертности от болезней системы кровообращения за девять месяцев составило по сравнению с прошлым годом 6%, а если брать еще допандемийный 2019 год, то в сравнении с ним смертность снизилась на 6,7%, то есть нам удалось улучшить даже доковидные показатели", - сказал он.

Как ранее сообщал глава региона, в 2022 году в Новгородской области была создана региональная кардиологическая служба, а в двух межрайонных больницах Старой Руссы и Боровичей будут созданы сосудистые центры, что поможет более быстро и эффективно оказывать помощь.

Кроме того, по поручению президента в регионе продолжается работа по созданию регионального кардиоцентра, строительство которого, по словам губернатора, станет логичным завершением создания кардиологической службы региона.

"Важно, что мы понимаем четко, что сначала - навыки, потом - здание. Когда будет эффективная кардиологическая служба, врачи будут понимать, что делать. Кардиоцентр - это финальная часть", - сказал глава региона.

Планируемый объем медпомощи, оказываемой в кардиоцентре, составит более 5 тыс. госпитализаций в год, порядка 5 тыс. операций на сердце и сосудах, а также более 80 тыс. посещений консультативно-диагностической поликлиники. Благодаря созданию такого центра будет оптимизирована маршрутизация пациентов, что позволит сохранить не менее 800 жизней в год. Всего в Новгородской области специализированную медицинскую помощь ежегодно получают 20 тысяч человек.