Воронежская область направила около 8 млрд рублей на помощь районам ЛНР и СВО

Глава региона Александр Гусев сообщил, что регион оказывает помощь военным объединениям, которые прибыли для решения задач СВО, в том числе по заявкам командиров подразделений по согласованию с Минобороны

ВОРОНЕЖ, 6 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области направили порядка 8 млрд рублей на помощь четырем подшефным районам Луганской народной республики (ЛНР), прием вынужденных переселенцев и на поддержку проведения специальной военной операции (СВО) с ее начала. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в ходе брифинга в прямом эфире.

"Деньги, которые мы на эти цели направляем, они существенные. <...> Суммарно сейчас на цели, связанные со специальной военной операцией, с поддержкой новых регионов, тех подшефных, которые у нас есть [в ЛНР], на помощь людям, которые вынужденно покинули территории <...> Луганской и Донецкой народных республик, около 8 млрд [рублей] тратим", - сказал он.

Гусев добавил, что регион оказывает помощь военным объединениям, которые прибыли для решения задач СВО, в том числе по заявкам командиров подразделений по согласованию с Минобороны.

Ранее власти региона сообщали, что на нужды СВО регулярно поставляют партии квадрокоптеров, гуманитарный груз, автомобили, спецоборудование, материалы для техобслуживания, тепловизоры, бензопилы, генераторы, продукты и так далее. Гусев уточнил, что регион также помогает восстанавливать жилые дома, дороги, социальные объекты в четырех подшефных районах ЛНР - Марковском, Меловском, Новопсковском и Белокуракинском. Кроме того, с начала СВО в Воронежской области приняли почти 50 тыс. человек, вынужденно покинувших территории ЛНР и ДНР. По его данным, в настоящее время в пунктах временного размещения в регионе находятся около 6 тыс. переселенцев.