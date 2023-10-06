В приложении "Московский транспорт" зарегистрировались более 1,5 млн пользователей

В частности, с помощью сервиса можно оплатить парковку и арендовать самокат или автомобиль

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уже более 1,5 млн пользователей зарегистрировались в приложении "Московский транспорт", в скором времени планируется выпустить обновление сервиса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Более 1,5 млн пользователей зарегистрировались в приложении "Московский транспорт". Вот функции, которые доступны всем зарегистрировавшимся пользователям: аренда самокатов и автомобилей; оплата парковки; подача обращений в департамент транспорта и в чат-бот "Александра"; пополнение транспортной карты; возможность оставлять комментарии и писать в техподдержку", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, власти города развивают цифровые сервисы: добавляют новые функции и улучшают старые. Сейчас идет открытое тестирование новых возможностей мобильного приложения "Московский транспорт".

"Каждый может принять участие и оставить свое мнение о работе сервиса. Скоро мы выпустим обновление. Например, в нем появится функция напоминания - так вы не пропустите свою остановку", - подчеркнул он.