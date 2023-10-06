Пансион воспитанниц Минобороны РФ выпустил за 15 лет более 1 тыс. девушек

226 из них стали обладательницами золотой медали "За особые успехи в учении"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Минобороны России" отметил 15-летний юбилей. Как сообщили в военном ведомстве, за этот период пансион выпустил более 1 тыс. девушек.

Педагогов, воспитанниц, выпускниц и сотрудников кадетского корпуса с 15-летним юбилеем и Днем учителя поздравила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова. Также в мероприятии принял участие заместитель министра обороны России Александр Фомин. "Я поздравляю всех, чьи жизни и судьбы вот уже 15 лет объединяет и согревает своим теплом - добрый, надежный, честный, верный, уютный и любимый Пансион воспитанниц МО РФ", - обратилась к гостям Шевцова в ходе торжественного мероприятия.

Она отметила, что за 15 лет из стен пансиона были выпущены более 1 тыс. девушек, 226 обладательниц золотой медали "За особые успехи в учении", 7 мастеров спорта и 57 кандидатов в мастера спорта, чемпионы мира, Европы и призеры многих спортивных конкурсов и соревнований. Часть выпускниц продолжили службу в рядах Вооруженных сил РФ и уже награждены государственными наградами.

Шевцова наградила преподавателей и воспитателей государственными наградами: медалью ордена "За заслуги перед Отечеством", почетными грамотами и благодарностью президента РФ. Начальник Пансиона воспитанниц удостоена звания "Народный учитель РФ", а преподаватель математики - звания "Заслуженный учитель РФ".

О пансионе

Учебное заведение было открыто в 2008 году по инициативе руководства Минобороны России. В нем проходят обучение с пятого по одиннадцатый класс дочери военнослужащих и участников боевых действий из всех регионов страны. Здесь обучаются около 800 воспитанниц из разных регионов страны - от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Образовательное пространство пансиона составляют не только обязательные образовательные программы, но и разнообразные направления профильного обучения, более 100 творческих студий и школ по различным направлениям (хореографическое, вокальное, музыкальное, телевизионное, спортивное, робототехническое, театральное, рукоделие, кулинария, журналистика, анимация и мультипликация, литературное творчество).

В этом году Пансион воспитанниц вошел в список лучших школ Москвы Олимпиадного навигатора - 2022 по восьми наиболее востребованным профилям. С 2013 года пансион удерживает переходящий вымпел "Лучшему училищу (кадетскому корпусу) Министерства обороны Российской Федерации", занимает лидирующие позиции в официальных рейтингах.