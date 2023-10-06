В ОП высказались за разработку ПДД для роботов-доставщиков и беспилотных такси

Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов отметил, что технологии быстро развиваются, поэтому необходимо идти в ногу со временем

ВОЛОГДА, 6 октября. /ТАСС/. Правила дорожного движения надо дополнить нормами, касающимися роботов-доставщиков и беспилотных такси, считает заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

"ПДД требуется дополнить [правилами] для автомобилей или того, что движется без участия человека. Например, в Москве можно легко встретить роботов-доставщиков, которые ездят в центре города", - сказал Холодов в рамках форума "Сообщество".

По его словам, правила можно прописать и для беспилотных такси, которые тестируют в столице. "ПДД [с учетом таких новых участников движения] никто не менял и, представьте себе, такой вот маленький доставщик поедет по пешеходному переходу и что-то у него пойдет не так, он съедет на проезжую часть, произойдет ДТП по его вине. Кто виноват - непонятно, как действовать - непонятно. У нас в правилах такая ситуация вообще не прописана", - отметил Холодов.

Он отметил, что технологии быстро развиваются, поэтому необходимо идти в ногу со временем. "В Китае уже презентовали действующую модель летающего автомобиля, который 25 минут может летать. Получается, что сейчас уже надо думать, что в правилах [дорожного движения] надо предусмотреть идею о том, как один автомобиль будет перелетать другой. Сейчас кажется это немного смешно, но будущее наступает настолько быстро, что мы все с вами точно застанем эти летающие автомобили. Это тоже надо все продумать", - считает Холодов.