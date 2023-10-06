В составе Физтех-лицея в Долгопрудном открылся технопарк

В нем предусмотрено 58 лабораторий

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Самый большой в России детский технопарк заработал в составе Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном. В нем предусмотрено почти 60 лабораторий, в которых ежегодно смогут заниматься около 10 тыс. учеников, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В Физтех-лицее в Долгопрудном открыт самый большой в России детский технопарк. Он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, который создан в округе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его составе также учебный корпус начальной школы на 425 мест и кампус для проживания", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в технопарке предусмотрено 58 лабораторий по 6 направлениям - "биохимтех", "цифратех", "мехтех", "квантех", "техпред", "креативтех". Там смогут ежегодно заниматься около 10 тыс. человек со всей России. Помимо этого, обустроены экспериментальная агрозона, полигон для испытания беспилотников, инженерные и творческие мастерские, планетарий, театральная студия на 100 человек, студии звуко- и видеозаписи, музей техники и научных достижений, оранжерея, актовые залы на 700 и 250 мест, а также столовая на 400 человек и медпункт.

"Я очень счастлив, что сегодня мы имеем возможность поздравить всех наших любимых, дорогих преподавателей, передовиков, новаторов, наставников, объединяющих талантливых ребят, которые хотят добиться успеха в жизни и сделать много добрых дел. Спасибо нашему президенту, поддержавшему этот очень смелый проект, строителям, сумевшим запустить его раньше срока. Это все для вас, одаренных ребят, которые хорошо учатся, прославляют нашу страну уже в юном возрасте на олимпиадах, различных соревнованиях. Нам это очень важно, потому что технологии в современном мире имеют определяющее значение", - привели в тексте слова Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что Физтех-лицей был создан в 2014 году, его учредителями выступают Московская область и МФТИ. Это школа нового типа для одаренных детей в области физико-математических наук и инженерной деятельности. Там создана среда, максимально раскрывающая творческий потенциал учеников. В лицее учатся около 1,1 тыс. детей со 2-го по 11-й класс из 45 регионов РФ.