Минтруд предложил сделать обязательной лицензию для домов-интернатов

Планируется, что выдача лицензий начнется с 1 января 2026 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минтруд России предложил сделать обязательным наличие лицензии для государственных и негосударственных домов-интернатов. Планируется, что выдача лицензий начнется с 1 января 2026 года, сообщила журналистам пресс-служба ведомства.

"Минтруд представил на общественное обсуждение проект федерального закона о лицензировании стационарных социальных услуг. В случае его принятия наличие лицензии станет обязательным для государственных и негосударственных домов-интернатов. Соответствующий документ размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предоставления соцуслуг в стационарной форме (дома-интернаты, пансионаты для пожилых и инвалидов) необходимо будет иметь материально-техническую базу, которая должна соответствовать санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, доступности помещений для маломобильных граждан, а также подготовленный персонал.

В Минтруде уточнили, что правительство РФ будет устанавливать порядок получения лицензии и перечень необходимых для этого требований. Лицензионный контроль будет осуществлять Роструд, а полномочия по выдаче лицензий закрепят за регионами.

Лицензия будет предоставляться в уведомительном порядке с последующей проверкой соответствия учреждения лицензионным требованиям. Это сделано для того, чтобы процедуры, связанные с лицензированием, не отражались на проживающих в социальных учреждениях россиянах. Для получения лицензии нужно будет предоставить заявление, а также санитарно-эпидемиологическое заключение, декларацию пожарной безопасности и информацию о персонале.

Вступление в силу

Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года, а выдача лицензий начнется с 1 января 2026 года в соответствии с законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ.

Для тех домов-интернатов, пансионатов, которые не входят в региональные реестры поставщиков соцуслуг, наличие лицензии станет обязательным с 1 января 2027 года. Таким образом, в течение 2026 года всем им предстоит привести свою деятельность в соответствие с лицензионными требованиями и получить лицензию. Для государственных домов-интернатов и тех негосударственных организаций, которые входят в региональные реестры поставщиков социальных услуг, переходный период установлен до 1 января 2028 года.

В ведомстве подчеркнули, что, если в течение переходного периода организация не получит лицензию, она потеряет право на предоставление стационарных социальных услуг.