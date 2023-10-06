В Калмыкии объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра

Жителей республики предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного характера

ЭЛИСТА, 6 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Калмыкии 7-11 октября из-за ливней и сильного ветра, порывы которого могут достигать 28 м/с. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Калмыцкого ЦГМС, с 7 по 11 октября на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. В период с 8 по 9 октября в отдельных районах ожидаются сильные дожди и усиление западного ветра с порывами до 28 м/ с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что температура воздуха в ночные часы составит 8-13 градусов. 10 и 11 октября ожидается понижение температуры воздуха до 0-5 градусов.

Жителей республики предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях и происшествиях природного характера. Они могут быть связаны с нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.