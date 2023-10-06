Книгоиздатели России стали чаще переводить китайских и иранских авторов

Одним из самых популярных в РФ является японский писатель Харуки Мураками, рассказал президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Книгоиздатели России переориентировались на восточные страны после введенных в отношении страны санкций и стали чаще переводить авторов из Китая, Японии и Ирана. Об этом сообщил ТАСС президент ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев в кулуарах Северо-Кавказскиого международного книжного фестиваля "Тарки-Тау", который открылся в пятницу в Махачкале.

"Были проблемы, которые возникли два года назад с начала СВО, когда ряд зарубежных авторов, американцев, прекратили продажу и продление прав. Конечно испытывали проблемы наши книжные издательства, которые переводили на русский язык. Но время идет, и сейчас часть уже возобновили разрешение, часть издательств переориентировались на восточный рынок. Больше стало литературы переводной китайской, японской, иранской, восточной вообще", - сказал Чеченев.

По его словам, одним из самых популярных в России является японский автор Харуки Мураками. "Мураками попадает в десятку переводимых писателей в России. Сейчас модная китайская литература", - добавил Чеченев. При этом российские авторы, по словам президента ассоциации, активно публикуются в Турции, Армении и больше ориентируются на рынок Китая.

Северо-Кавказский международный книжный фестиваль "Тарки-Тау" проходит в Дагестане с 6 по 8 октября. Он собрал представителей более 50 издательств со всей России. Писатели и литературоведы проведут презентации книг, творческие встречи, мастер-классы и вечер поэзии. Организаторами фестиваля являются агентство информации и печати Республики Дагестан, художественно-публицистический журнал "Дагестан", дагестанское региональное общественное движение "Конгресс национальной интеллигенции" при поддержке ассоциации книжных фестивалей "Читающая Россия". Проект реализуется на средства гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".