Кадыров назначил нового министра здравоохранения Чечни

Им стал Адам Алханов, который ранее занимал должность вице-премьера правительства республики

ГРОЗНЫЙ, 7 октября. /ТАСС/. Министром здравоохранения Чечни назначен Адам Алханов, который ранее занимал должность вице-премьера регионального правительства. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"Я представил <…> нового министра здравоохранения Чеченской Республики Адама Алханова, перешедшего на этот пост с должности вице-премьера. До сих пор он эффективно курировал региональную медицинскую отрасль. Теперь же, уверен, имея за плечами обширный профессиональный опыт, он сумеет приумножить наши успехи в сфере здравоохранения", - написал Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что представил министра на встрече с руководителем управления Росздравнадзора по Москве и Московской области Романом Курыниным и заведующим оперативным отделом территориального московского центра медицины катастроф Алексеем Сысоевым.

"Наши гости прибыли в регион по моему приглашению, чтобы ознакомиться с подходом местных врачей к процессу диагностики и лечения, посмотреть, какие инновационные методы применяются. Что касается взаимодействия, то речь идет об обмене методическими материалами и профессиональным опытом. Уверен, наша дальнейшая совместная работа окажет самое активное содействие в совершенствовании медицинской помощи в республике", - добавил Кадыров.

Ранее должность министра здравоохранения Чечни занимал Сулейман Лорсанов.