В Сухуме открыли памятную доску фотокора ТАСС и Героя Абхазии Андрея Соловьева

Он погиб в день освобождения города от войск Госсовета Грузии 27 сентября 1993 года

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Память фотокорреспондента ТАСС и Героя Абхазии Андрея Соловьева, погибшего в день освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии 27 сентября 1993 года, увековечили в столице республики. Мемориальную доску открыли на месте гибели журналиста в день, когда ему должно было исполниться 70 лет, передает корреспондент ТАСС с места события.

В церемонии открытия доски, установленной на доме № 47 на пересечении улиц Ардзинбы и Аршбы, приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, министр культуры Даур Кове, секретарь Совбеза Сергей Шамба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель абхазского представительства Россотрудничества Дмитрий Федотов, абхазские журналисты, общественность. Специально для участия в памятной церемонии в Сухум приехал руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. Цицинов и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг сняли с мемориальной доски белое полотно. У дома, где была установлена доска, была развернута фотовыставка Соловьева. Представленные на ней 30 фотографий были переданы агентством ТАСС к 30-летию со дня гибели фотокора и теперь будут храниться в Музее боевой славы имени В. Г. Ардзинбы.

Митинг памяти

"Сегодня Андрею Соловьеву исполнилось бы 70 лет, и мы гордимся тем, что были знакомы с таким человеком, который оставил ценнейшие кадры войны, в которых отражены боль и трагедия людей. <...> Мы очень благодарны ему и преклоняемся перед его памятью. Мы благодарны ТАСС, всему коллективу агентства за продолжение сотрудничества с Абхазией, за фотографии, переданные нам", - сказал на митинге председатель Союза журналистов Абхазии.

Цицинов от лица ТАСС выразил признательность всем, кто хранит память о Соловьеве. "Хочу выразить слова благодарности руководству Абхазии, посольству России в республике, представительству Россотрудничества, и, конечно же, отдельная признательность нашим коллегам из Союза журналистов Абхазии за то, что вы храните память о коллегах, о нас, о простых сотрудниках пера вне зависимости от того, насколько мы находимся в разных точках", - сказал руководитель редакции региональных новостей ТАСС.

"Андрей Соловьев был человеком большой души и великого таланта, в 1987 году он пришел в ТАСС, когда страна вступила в эпоху больших перемен, и с того момента постоянно находился именно на острие. Андрей умудрялся видеть глубину, умел непредвзято раскрыть характеры людей и показать, что именно двигало ими во время событий, которые он освещал. В Абхазии он был дважды ранен. Это показывает, что он не боялся ничего, всегда шел вперед ради того, чтобы показать, как страдают простые жители на войне, и какой героизм несет каждый простой солдат, который защищает свою родину", - сказал Цицинов.

Воспоминаниями о Соловьеве на митинге поделился Шамба, отметив, что "он всегда был в самой гуще событий". Журналист Екатерина Бебия рассказала, как снимала документальный фильм о Соловьеве, очерк о нем на основе рассказов его коллег вошел в книгу о погибших во время войны журналистах. Абхазский фотожурналист Ибрагим Чкадуа отметил, что "Андрей давно стал абхазским фотографом в историческом смысле слова, потому что его кадры - одни из самых ценных".

Встреча у вице-президента

Цицинова принял Гунба. "Сегодняшнее открытие мемориальной доски Андрея Соловьева - это тоже наша история, которой мы гордимся. В войну не менее важно победить и на информационном фронте, и Соловьев в этом плане также сыграл большую роль. Наши журналисты при поддержке российских коллег смогли выиграть в 1992-1993 годах и информационную войну", - сказал Гунба.

Цицинов в свою очередь отметил, что ему приятно, как Абхазия так высоко оценила Соловьева, присвоив ему звание Героя Абхазии.

Воспоминания коллег

"Он был очень талантливым человеком, увлеченным своей работой. Его все любили, он хотел добиться своего, и по большей части добивался", - рассказал ТАСС по телефону шеф-фотограф московского бюро агентства Associated Press, дважды лауреат Пулитцеровской премии, заслуженный журналист России Александр Земляниченко, который был знаком с Соловьевым с конца 80-х годов.

По словам Земляниченко, во время сентябрьского путча 1993 года Андрей приехал из Абхазии в Москву, и последний раз они виделись 25 сентября 1993 года. "Мы вместе с ним съездили к Дому правительства, и он сказал тогда, что в Москве делать нечего, неинтересно, и что поедет в Абхазию. 27 сентября мы узнали о его гибели. Если вы видели его последние фотографии из Абхазии, то на них видно, что он действовал достаточно решительно и рискованно", - сказал фотожурналист.

Кино о герое

Абхазский журналист Инна Хаджимба сняла документальный фильм "История одной фотографии", который показали в преддверии 70-летия Соловьева по национальному телевидению. Речь идет о знаменитой фотографии, снятой Соловьевым в день своей гибели, на которой запечатлен момент, когда абхазский боец Владимир Календжи выводит из горящего жилого дома мальчика лет семи. Эти и другие кадры освобождения Сухума сохранились благодаря тому, что абхазские бойцы после гибели Андрея доставили его фотоаппарат в Гудаутский пресс-центр в целости и сохранности.

"Нас с Андреем 27 сентября в день его гибели отделяли лишь 30 м, я снимал горевший дом правительства, а он - как абхазский боец спасал женщину и ее детей, вытаскивая их из горящего дома. Когда Андрей погиб, мы собрали его вещи, фотоаппарат и передали в пресс-центр", - рассказывает в фильме оператор Абхазского ТВ Гарри Аристава.