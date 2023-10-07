Профсоюзы Москвы провели флешмоб "За достойный труд"

Участники флешмоба поднимали темы безопасного труда, социального партнерства и карьерного роста

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Московская Федерация профсоюзов провела в социальных сетях флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню действий "За достойный труд", сообщила пресс-служба организации.

"В этом году мы предложили москвичам принять участие во флешмобе: вместе с друзьями, однокурсниками, коллегами по работе сфотографироваться или выложить видео с трудовыми лозунгами и девизами в социальные сети. Старт акции дали на молодежном слете Московской Федерации профсоюзов, который проходит в эти выходные. Порядка ста молодежных профсоюзных активистов выступили с лозунгами "Мы за достойный труд" и "Создаем будущее вместе", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента организационной работы Московской Федерации профсоюзов Марии Басовой.

Отмечается, что участники флешмоба поднимали темы безопасного труда, социального партнерства и карьерного роста, выступая с девизами: "За социальные гарантии", "За достойную заработную плату" и "За карьерный рост молодежи". Акция проходит ежегодно.