Кабмин расширил число участников программ дополнительного профобразования

Оно достигло 180 тыс.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство России расширило число участников программ бесплатного дополнительного профессионального образования с 139 тыс. до 180 тыс. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"В 2023 году число участников программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта "Содействие занятости" увеличится с 139 тыс. до 180 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пройти обучение смогут и ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции.

Обучение будет проходить на базе Института развития профессионального образования, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Томского государственного университета. Затраты вузов возместит правительство России с помощью грантов. В федеральном бюджете на 2023 год на эти цели предусмотрено более 10,7 млрд рублей.

Программа дополнительного профобразования реализуется в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который предназначен для поддержи наиболее уязвимых категорий граждан. В частности, сотрудников компаний и организаций, находящихся под риском увольнения, людей старше 50 лет, женщин с маленькими детьми.