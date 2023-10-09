На Кубани выпал первый снег

Все службы работают в штатном режиме

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Снег выпал в Мостовском, Отрадненском и Лабинском районах Кубани утром в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) муниципалитетов.

"Снег выпадал в предгорной зоне в Мостовском районе рано утром и уже растаял. Все работает в штатном режиме. Жалоб от населения не было", - сообщили в ЕДДС Мостовского района.

Также первый снег выпал ночью в понедельник в Отрадненском и Лабинском районах Краснодарского края, жалоб от населения не поступало, уточнили в диспетчерских службах данных муниципалитетов.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредило жителей о резком понижении температуры ниже нуля и первых заморозках. Кроме того, на побережье от Джубги до Магри была объявлена опасность формирования смерчей над морем. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах до конца суток ожидается сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 28 м/с.