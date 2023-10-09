9 октября, 10:18

В Москве с 16 по 24 октября временно закроют канатную дорогу на Воробьевых горах

Такая мера связана с плановым ежегодным техобслуживанием

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Канатная дорога на Воробьевых горах в Москве будет закрыта с 16 по 24 октября в связи с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"Канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта в октябре в период с 16.10.2023 года по 24.10.2023 года включительно. Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Ежегодно весной и осенью Московская канатная дорога закрывается на плановое ежегодное обслуживание", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что обычно проверка и наладка всех систем жизнеобеспечения воздушной трассы занимает от недели до 10 дней. Этой осенью планируются технические работы по регламентной процедуре проверки узлов канатной дороги. Также будет проведена замена масла и проведена экспертиза для получения допуска к дальнейшей эксплуатации.

Вместе с представителями "Бартолет машиненбау АГ" все действия будут производиться в соответствии с техническими требованиями и Федеральными нормами и правилами промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров. 

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