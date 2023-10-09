В Брянске открылся виртуальный музей педагогической славы

Он посвящен работе педагогов-фронтовиков и тружеников тыла

ТАСС, 9 октября. /ТАСС/. Виртуальный музей об учителях времен Великой Отечественной войны открылся в Брянске, коллекция фотографий собрана потомками педагогов и краеведами. Уже доступны биографии и снимки 27 учителей, рассказали ТАСС в Брянском государственном краеведческом музее.

"Бойцами были на войне, учителями были в школе. Материалы предоставляли потомки учителей. В настоящее время размещена информация о 27 персоналиях, но материал будет по возможности пополняться. Биографии проиллюстрированы фотографиями и документами разных лет. Здесь можно увидеть как довоенные фотографии (немногочисленные реликвии конца 1930-х - начала 1940-х годов, связанные с учителями, героически погибшими в годы войны), так и снимки более позднего периода", - рассказали ТАСС в музее.

Снимки и биографии показывают и рассказывают о том, как жили, учили, защищали свою страну педагоги-фронтовики и труженики тыла, а после войны - как восстанавливали образование в Брянской области.

Создание музея посвящено Году педагога и наставника в России, а также 80-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Работа виртуального музея не ограничена по времени, коллекцию постепенно будут пополнять, дополнили в музее.