В Забайкалье второй фестиваль Олега Лундстрема посетили более 7 тыс. зрителей

В 2023 году было дано 19 концертов в рамках проекта, сообщила министр культуры региона Ирина Левкович

ЧИТА, 9 октября. /ТАСС/. Второй посвященный джазовому музыканту Олегу Лундстрему фестиваль, который проходил в Забайкалье с 22 сентября по 8 октября, посетили более 7 тыс. зрителей. Об этом ТАСС сообщила министр культуры региона Ирина Левкович.

"19 концертов было дано во время фестиваля имени Олега Лундстрема в этом году. Восемь из них прошли не в Чите, а в районах Забайкальского края, в некоторых из которых жители много лет не слышали классическую и современную музыку в живом исполнении. Артисты в этот раз побывали даже в самом северном округе региона - Каларском. <…> В общей сложности на мероприятиях фестиваля побывали почти 7 тыс. зрителей", - сказала Левкович.

Она подчеркнула, что в следующем году в рамках фестиваля отметят юбилей Государственного оркестра имени Олега Лундстрема. Кроме того, будет расширяться и география концертов.

Организаторы фестиваля подчеркнули, что в этом году впервые прошла образовательная программа. Ее участниками стали 70 молодых музыкантов из Забайкалья, с Дальнего Востока, из Старбешевского района ДНР, Монголии и Китая. В рамках этой программы состоялись индивидуальные занятия музыкой, мастер-классы и 12 камерных концертов. Их зрителям стали более 1,2 тыс. человек.

Лундстрем родился в Чите 2 апреля 1916 года, с 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай. В 1947 году Лундстрем и его джаз-группа вернулись в Россию, в 1984 году музыканту присвоили звание народного артиста РСФСР. Оркестр Олега Лундстрема занесен в книгу рекордов Гиннесса как старейший джаз-оркестр России. Впервые Фестиваль Лундстрема провели на родине джазмена, в Забайкалье, в 2022 году.