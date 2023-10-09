Ректором Института кино и телевидения в Петербурге назначили Екатерину Сазонову

Предшественницей Сазоновой на этом посту была продюсер и сценарист Наталия Горина

ТАСС, 9 октября. Екатерина Сазонова с 10 октября назначена новым ректором Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры РФ.

"С 10 октября 2023 года приказом Минкультуры России ректором Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения назначена Екатерина Владимировна Сазонова. Со 2 мая 2023 года она временно исполняла обязанности ректора института", - сказано в сообщении. Предшественницей Сазоновой на этом посту являлась продюсер и сценарист Наталия Горина, она возглавляла вуз более года с ноября 2021 года.

Сазонова - кандидат экономических наук, доцент, декан факультета дополнительного образования. Она является выпускницей экономического факультета петербургского Института кино и телевидения. Общий научно-педагогический стаж - 22 года.

С 2021 года Сазонова является руководителем проекта "Межрегиональный кинорезерв творческой молодежи", направленного на создание социальных лифтов, посредством которых молодые кинематографисты, проживающие в регионах и не имеющие профильного кинообразования по специальностям "среднего" звена, получили дополнительные возможности профессионального роста и самореализации. В настоящее время проект проведен в десяти регионах РФ, более 300 специалистов включены в его базу.

История Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения насчитывает более 100 лет. За годы своей работы вуз выпустил тысячи специалистов, среди которых известные режиссеры Андрей Кравчук, Антон Сиверс, Олег Трофим, звукорежиссер Кирилл Василенко и многие другие.