В Омске намерены открыть филиал центра содействия переселению соотечественников

Глава региона Виталий Хоценко отметил, что сокращение оттока населения из Омской области - это одна из основных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным перед региональными властями

ОМСК, 9 октября. /ТАСС/. Филиал центра содействия добровольного переселения в РФ "Путь домой" откроется в Омске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Единственное в Сибири представительство организации поможет региону сократить отток населения.

"Проект "Путь домой", который создал ранее живший в Германии Анатолий Владимирович Бублик, уроженец Омской области, уже помог многим семьям вернуться в Россию. И в ближайшее время филиал организации откроется у нас в Омске. Будем работать вместе", - написал Хоценко. Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что филиал станет первым в Сибири. Сроки его открытия пока неизвестны.

Глава региона подчеркнул, что сокращение оттока населения из Омской области - это одна из основных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным перед региональными властями. "И для этого нужно усилить работу и меры поддержки госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Знаю, что многие хотят и готовы возвращаться на Родину из Германии и других стран Европы. И мы должны создать привлекательные условия, чтобы люди с удовольствием и без бюрократических проволочек хотели снова жить, работать, создавать семьи на омской земле", - отметил губернатор.

Как сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова, Омская область традиционно входит в десятку лидеров по приему соотечественников. С начала реализации государственной программы по переселению в 2009 году сюда приехали более 48 тыс. человек из 20 иностранных государств, в основном из соседнего Казахстана. Сейчас наметилась тенденция к возвращению соотечественников, проживающих на территории Германии.

Одним из ключевых стимулов к переезду в Россию является желание жить и воспитывать детей в традициях российской культуры. С февраля 2022 года к этим причинам добавились проявление дискриминации, русофобии, негативного поведения в отношении детей, с которыми сталкиваются соотечественники в Германии.