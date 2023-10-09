Путин объявил благодарность нескольким сотрудникам ТАСС

Глава государства отметил их заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении нескольких сотрудников ТАСС за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Благодарность главы государства объявлена заместителю главного редактора - руководителю редакции чрезвычайных происшествий (ЧП) Татьяне Хан. Татьяна работает в агентстве более 20 лет, много лет руководит редакцией ЧП. С начала специальной военной операции Хан внесла большой вклад в оперативное и качественное освещение событий в Донбассе, в том числе лично отправлялась в командировки туда и в приграничные с зоной СВО регионы.

Также благодарности президента удостоены руководитель редакции стран ближнего зарубежья Георгий Казачков, руководитель редакции региональных новостей Андрей Цицинов, корреспондент редакции ЧП Максим Григорьев, специальный корреспондент Михаил Скуратов, сотрудники редакции региональных новостей Низами Гаджибалаев, Дмитрий Мармышев, Максим Тищенко, сотрудники редакции фотоинформации Егор Алеев, Владимир Гердо, Сергей Мальгавко, Александр Рюмин, Михаил Терещенко.

Почетной грамотой главы государства награждена Лана Самарина, ранее занимавшая в ТАСС пост первого заместителя главного редактора.