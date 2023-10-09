На Камчатке начали снимать фильм об отечественном рыбном промысле

В ходе съемок кулинарный блогер Василий Емельяненко приготовит блюда из дальневосточного минтая в разных локациях региона и покажет, как добывается, перерабатывается минтай в море и на берегу

ТАСС, 9 октября. Фильм о производстве и способах приготовления минтая начали снимать на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), при поддержке которой ведутся съемки.

"Популярный в России кулинарный блогер Василий Емельяненко снимает на Камчатке фильм о главном промысловом ресурсе России - дальневосточном минтае. Проект является частью первой в стране программы продвижения рыбопродукции на российском рынке, которая реализуется Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ). Съемки фильма проходят при поддержке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и правительства Камчатского края", - сообщили в пресс-службе.

В ходе съемок блогер приготовит блюда из дальневосточного минтая в разных локациях Камчатки и покажет, как добывается, перерабатывается минтай в море и на берегу. Он расскажет о людях, которые задействованы в этих процессах. Съемочная группа на три дня выйдет в открытое море на промысел минтая на траулере "Василий Каплюк".

"Фильм общим хронометражем до 30 минут выйдет на авторском канале Василия Емельяненко, который является амбассадором бренда "Дальневосточный минтай", и станет частью программы продвижения главного промыслового ресурса страны, которую АДМ запустила в сентябре. Наша цель за три года - почти вдвое увеличить потребление минтая в стране: с 183 тыс. тонн в 2022 году до 350 тыс. тонн в 2025-м. Мы хотим, чтобы отечественный потребитель заново открыл для себя дальневосточный минтай", - сообщил президент АДМ Алексей Буглак, отметив, что за счет доступной цены и многочисленных вариантов приготовления у минтая большие перспективы на внутреннем рынке.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, что все мировые рыболовные державы вкладывают значительные средства в продвижение рыбопродукции на внутреннем рынке, в том числе, в рамках государственно-частного партнерства. "Сейчас финансирование программы продвижения минтая [в России] полностью легло на плечи бизнеса. Рассчитываем, что этот проект ляжет в основу аналогичных проектов по продвижению рыбы в стране. Тем более эта тема на контроле у главы государства <…> - на прошлой неделе были опубликованы поручения президента [РФ] Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, среди которых разработка "дорожной карты" по продвижению рыбы внутри страны", - сказал Зверев.