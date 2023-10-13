13 октября, 03:15

В Забайкалье 14 октября прогнозируют штормовой ветер до 25 м/с

Также ожидается ухудшение погоды, температура может понизиться на восемь и более градусов

ЧИТА, 13 октября. /ТАСС/. Штормовой ветер скоростью 25 м/с и выше ожидается 14 октября на территории Забайкалья, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 октября местами по Забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер 25 м/с и более", - говорится в сообщении.

Жителей региона просят быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. Нельзя разводить костры и жечь сухую траву. Ветер сможет распространить огонь на большие площади, в том числе на жилые дома.

Днем ранее в Забайкалье объявляли экстренное предупреждение. Помимо ветра 14 октября ожидается и ухудшение погоды. Температура понизится на восемь и более градусов. Местами пройдет снег и снег с дождем. На перевалах может образоваться гололедица, возможно налипание снега на проводах. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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