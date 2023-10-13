Волонтеры РГО собрали медиаконтент для развития туризма в Карелии

Фотографы, журналисты и эксперты провели в республике 10 дней и сняли видеоролики о национальном парке "Ладожские шхеры" и туризме по проекту "Заповедная Карелия"

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 октября. /ТАСС/. Волонтеры Русского географического общества (РГО) из регионов России сняли видеоролики о национальном парке "Ладожские шхеры" и туризме по проекту "Заповедная Карелия". Фотографы, журналисты и эксперты провели в республике 10 дней, сообщила ТАСС руководитель проекта Екатерина Петлюкова.

"Главная цель проекта - создать для молодого национального парка видео- и фотоархив, а также записать треки экологических троп и маршрутов. Для этого мы собрали команду профессионалов. Среди них видеографы, фотографы, журналисты, эксперты Русского географического общества", - рассказала она.

Петлюкова добавила, что одним из итогов работы станет фотопроект "Лица Карелии". По ее словам, он будет посвящен людям, которые внесли свой вклад в развитие национального парка и туристических объектов на территории региона. Для этого добровольцы сняли их портреты и записали короткие интервью.

Проект "Заповедная Карелия" направлен на популяризацию научной природоохранной деятельности среди молодежи на особо охраняемых природных и связанных с ними буферных территориях республики. Его участники записали GPS-треки экологических троп нацпарка "Ладожские шхеры", побывали на самом высоком водопаде Северного Приладожья "Белые мосты", поднялись на гору Паасо, посетили горный парк "Рускеала" и другие популярные туристические комплексы республики. В программе также были круглые столы, лекции, практические занятия и презентации.

"Мы специально выбрали осеннюю пору, потому что здесь не так много людей. Наша задача - проверить, какой урон островам нанесли туристы, - рассказал председатель комиссии экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения РГО Антон Юшко. - Несмотря на растущий туристический поток, природа пока что справляется и дарит нам свои краски. Но отдельные зоны этого маршрута действительно подвергаются нагрузке, но как с этим быть - мы придумаем все вместе в ходе наших дальнейших исследований".

Проект "Заповедная Карелия" проходит при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и "Заповедное дело РГО", его генеральным партнером является ФГБУ "Национальный парк "Ладожские Шхеры".