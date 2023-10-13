На Ставрополье создадут базовый лагерь "Движения первых"

После модернизации центр сможет принимать одновременно более 300 детей

СТАВРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья создадут базовый лагерь "Движения первых" на базе детского центра в городе Невинномысске. Об этом сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Мы открыли в этом году прекрасный детский центр "Гренада". Там есть необходимые условия. Нужно подумать о его расширении, чтобы разместился базовый лагерь "Движения первых". Пусть это станет первым шагом для создания федерального базового лагеря организации в нашем крае", - цитирует управление губернатора Владимира Владимирова.

"Гренада" является единственным загородным детским лагерем в моногороде Невинномысске. В 2023 году при господдержке в нем построили новый корпус, столовую, спортивные площадки. Регион продолжает участие в федеральном проекте, в лагере построят еще три корпуса. После модернизации он сможет принимать одновременно более 300 детей. Власти намерены сделать лагерь круглогодичным.

По информации краевого правительства, на Ставрополье действуют 484 первичных отделения "Движения первых" - в школах, техникумах, колледжах и молодежных центрах. Заявки на вступление в организацию в регионе подали более 25 тыс. детей и подростков. Активисты движения в регионе уже выиграли гранты общей суммой 34 млн рублей на реализацию 14 проектов. Это позволит создать скалодром в Курском округе, в курортном Пятигорске организуют школьный театр, а в Новоселицком округе пройдут военно-спортивные мероприятия.