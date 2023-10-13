Дуров считает, что закрывать канал ХАМАС в Telegram не стоит

Основатель мессенджера отметил, что это могло бы усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Основатель Telegram Павел Дуров считает, что закрытие канала палестинского радикального движения ХАМАС в мессенджере может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта. Такое заявление он сделал в своем блоге.

Предприниматель напомнил, что в начале недели движение ХАМАС через Telegram предупредило жителей Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города - о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. "Поможет ли закрытие этого канала [движения ХАМАС] спасти жизни людей или же поставит их под угрозу?" - задался вопросом Дуров.

Он подчеркнул, что пользователи Telegram получают только тот контент, на который они подписались. "Поэтому вряд ли каналы в Telegram можно использовать для серьезного усиления пропаганды. Напротив, они служат источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и специалистов по фактчекингу, - рзюмировал Дуров. - И хотя мы бы могли запросто уничтожить этот источник информации, есть риск усугубить и без того тяжелую ситуацию".