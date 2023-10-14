Всемирный совет церквей призвал привести законопроект об УПЦ в соответствие с конституцией

В ином случае это может привести к нарушению в стране международных норм свободы вероисповедания, говорится в заявлении организации

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Всемирный совет церквей (ВСЦ) считает, что законопроект, направленный на запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в случае принятия его Верховной радой может привести к нарушению в стране международных норм свободы вероисповедания, и призывает привести документ в соответствие с конституцией. Выдержки из письма ВСЦ спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку разместило украинское издание "Страна".

"В случае принятия в текущей форме этот закон может быть использован способами, нарушающими международные нормы свободы веры или убеждений", - говорится в обращении, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам Питер Прув. Кроме того, полагают авторы письма, "запрет или другое коллективное наказание УПЦ в целом, без четких и публичных доказательств того, что сама церковь представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, будет глубоко разъединяющим и контрпродуктивным мероприятием".

В связи с этим ВСЦ призывает "к фундаментальному переосмыслению этих мер [законопроекта о запрете УПЦ] и, как минимум, значительных исправлений для устранения его недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины, ее национальными интересами в сфере единства и социальной сплоченности и ее международными обязательствами".

Правительство Украины по поручению президента Владимира Зеленского подготовило и в январе 2023 года внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ, если власти решат, что она организационно связана с Русской православной церковью. 5 октября депутат Рады Юлия Клименко сообщила, что в парламенте уже собрано достаточно голосов в поддержку этого законопроекта.

9 октября в Верховной раде был зарегистрирован еще один законопроект, который дает право запретить через суд религиозные организации, если их представители совершили преступления по статьям о разжигании межрелигиозной розни, наемничестве, терроризме. В УПЦ уже заявили, что в таком виде документ дает возможность под надуманными предлогами ликвидировать любую религиозную организацию.

Всемирный совет церквей - крупнейшая международная экуменическая организация, основанная в 1948 году. Ее членами являются 352 христианских церкви из более чем 100 стран, представляющие около 400 млн христиан. Штаб-квартира совета расположена в Женеве.

Курс на запрет УПЦ

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.