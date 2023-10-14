Под Псковом нашли останки погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев

На данный момент личности не удалось установить, но эксперты планируют изучить найденные при бойцах личные вещи

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Поисковики в ходе экспедиции по местам сражений, проходивших на территории Пустошкинского района Псковской области в годы Великой Отечественной войны, обнаружили останки восьми бойцов Красной армии. На данный момент личности не удалось установить, но эксперты планируют изучить найденные при бойцах личные вещи, сообщил ТАСС и.о. командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

"В результате выезда в рамках поисковой экспедиции на территорию Пустошкинского района, вблизи с границей с Новосокольническим районом, где проходили ожесточенные бои в 1944 году, мы обнаружили <...> восемь бойцов Красной армии, погибших ориентировочно в июне 1944 года. При них именных вещей нет, но найдены предметы обмундирования", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при военнослужащих найдены фрагменты обуви, пряжки с ремней. "Найден один знак гвардии и маленькая иконка, карманная ладанка, а также две ложки. Одну ложку предстоит изучить внимательно, может быть, удастся найти надписи на ней. Кстати, ранее под Великими Луками нами был обнаружен еще один боец, безымянный. Он был найден с медальоном, но при вскрытии <...> он [медальон] оказался пустым", - уточнил Колендо.

Пустошкинский район очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Оккупация муниципалитета длилась три года. За это время в районе было полностью уничтожено 217 деревень, 69 школ, а также кожевенный и лесопильный и льнозаводы, две железнодорожные станции.

При освобождении Пустошкинского района погибли более 20 тыс. солдат и офицеров советской армии. На фронт ушли около шести тысяч жителей района, при этом порядка четырех тысяч погибли в сражениях.