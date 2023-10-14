В Андерматте соотечественники и швейцарцы очистили от краски Суворовский мемориал

Посольство России в стране решительно осудило очередное проявление вандализма в отношении мемориала

ЖЕНЕВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Соотечественники и швейцарцы очистили монумент сподвижникам Суворова в Андерматте, который вандалы испачкали краской. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

"Сегодня, 14 октября, памятник был очищен инициативной группой соотечественников и швейцарских граждан. Выражаем глубокую признательность всем причастным, благодаря чьим усилиям мемориал принял прежний вид, - отметил пресс-секретарь.

"Подтверждаем информацию о новом факте вандализма в отношении мемориала сподвижникам Александра Суворова в ущелье Шёлленен. Злоумышленники испачкали нижнюю часть барельефа памятника синей краской, - напомнил Хохлов. - Посольство решительно осуждает очередное проявление вандализма в отношении мемориала, который является памятным местом как для российской, так и для швейцарской истории".

В связи с очередным актом вандализма в отношении монумента в Андерматте, который уже в третий раз с мая 2022 года, подвергается осквернению, российское посольство направило Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарии ноту протеста с требованием "принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных". "Призвали швейцарские власти наконец обеспечить надлежащую охрану мемориала", - заключил пресс-секретарь.

"В инициативную группу, очистившую сегодня монумент, входили восемь человек", - сообщил ТАСС участник этой акции, президент отделения байк-клуба "Ночные волки" швейцарец Рольф Шефлер. Его байк-клуб шефствует над мемориалом. "Ночные волки" участвовали в его приведении в порядок после двух предыдущих актов вандализма в Андерматте в мае и октябре 2022 года. По словам Шефлера, на этот раз очистить мемориал было "легче, чем в первый раз, но сложнее, чем во второй". О том, что памятник испачкали краской, ему стало известно в минувший четверг.

Ранее официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой отметила в распространенном в Москве комментарии: "Хотелось бы напомнить швейцарской стороне, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шёлленен установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием Александра Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение конфедерации от наполеоновских войск. Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории". "Вновь настоятельно призываем швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала", - подчеркнула Захарова.

Памятник в Андерматте

Суворовский монумент - высеченный в скале 12-метровый крест - находится на окраине Андерматта вблизи места знаменитой битвы у Чертова моста в ущелье Шёленнен. Он был сооружен в 1898 году на средства князя Сергея Голицына (1843-1915) по проекту петербургского архитектора Александра Векшинского (1859-1908). В надписи на плите говорится, что монумент посвящен "Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова-Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Участок земли площадью около 500 кв. м, на котором установлен монумент, принадлежит России. Его безвозмездно передала Российской империи в конце XIX века Унзернская община. Ежегодно в 20-х числах сентября в рамках традиционных Суворовских дней у памятника проводится торжественная церемония возложения венков.

Швейцарский поход Суворова (10-27 сентября 1799 года по старому стилю) был предпринят с целью разгрома и изгнания из Гельветической республики французских войск.