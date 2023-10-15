Пассажиры оплатили проезд в транспорте Москвы по биометрии более 80 млн раз за два года

В будний день сервис используют около 140 тыс. раз

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиры московского транспорта за два года оплатили проезд по биометрии более 80 млн раз. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Оплата по биометрии работает в городском транспорте Москвы уже два года. Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, за это время пользователи совершили более 80 млн проходов по биометрии. В будний день сервисом пользуются около 140 тыс. раз", - говорится в публикации.

Пассажиры могут оплатить проезд по биометрии на всех станциях метро, МЦК, "Аэроэкспресс" и регулярном речном транспорте. В планах - запуск сервиса на МЦД и наземном городском транспорте. Пассажирам предлагают подключиться к нему в приложении "Метро Москвы". Отмечается, что поездка по биометрии c привязанной картой "Мир" стоит 40 рублей до конца года.

"Два года назад по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы запустили оплату по биометрии сразу на всех станциях метро. Столица стала первым в мире городом, где этот платежный сервис заработал в таком масштабе. Пользоваться биометрией или нет - решает только сам пассажир. Все остальные способы оплаты остаются. Система оплаты по распознаванию лица - полностью российская разработка. Она имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы", - заключил Ликсутов, слова которого приводит департамент транспорта.