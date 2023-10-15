Профсоюзы Москвы направили более 100 тонн гуманитарных грузов в новые регионы

Руководитель департамента организационной работы Московской федерации профсоюзов Мария Басова отметила, что в каждом округе столицы развернуты профсоюзные штабы семей мобилизованных

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Столичные профсоюзы направили свыше 100 тонн гуманитарных грузов в новые регионы России за девять месяцев текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"За девять месяцев 2023 года профсоюзы Москвы направили в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области свыше 100 тонн гуманитарного груза: непродовольственных товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов и медоборудования, строительной техники и инструментов, маскировочных сетей и тактических носилок, готовых армейских обедов, книги. Также в посылках - письма от детей и ветеранов", - говорится в сообщении.

С начала проведения СВО Москва наладила механизмы оказания различной помощи бойцам и их семьям, жителям присоединенных территорий. Как отметила руководитель департамента организационной работы Московской федерации профсоюзов Мария Басова, которую цитирует пресс-служба, в каждом округе столицы развернуты профсоюзные штабы семей мобилизованных, куда ежедневно приходят волонтеры и неравнодушные жители.

В пресс-службе добавили, что в воскресенье в Москве на площадке гостиничного комплекса "Измайлово" прошел форум "Территория солидарности", на котором свыше 100 представителей общественных, волонтерских и добровольческих движений из разных регионов России, в числе которых Санкт-Петербург, Екатеринбург и Республика Тыва, обсудили ключевые вопросы оказания гуманитарной помощи. На форуме поднимались темы расширения коммуникационной работы волонтерских организаций, правовые аспекты оказания помощи, популяризации патриотического воспитания и координации патриотических мероприятий, психологической поддержки участников специальной военной операции и их семей.