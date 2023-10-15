Резиденция "Тавриды. Арт" в Херсонской области проведет первые смены в 2024 году

Окончательно объект будет готов в 2025 году, сообщил министр молодежной политики региона Игорь Астранин

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Резиденция арт-кластера "Таврида. Арт", которую создают в Херсонской области по поручению первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко, проведет первые смены в 2024 году, окончательно объект будет готов к 2025 году. Об этом ТАСС сообщил министр молодежной политики Херсонской области Игорь Астранин на образовательном форуме для специалистов по работе с молодежью региона.

"Таврида. Арт" делает свою резиденцию в Херсонской области, она будет располагаться на берегу Азовского моря. Один объект будет круглогодичным, один - летним. Мощность загрузки одного объекта составит до 1 тыс. молодых людей, второго - 460 примерно. <...> Что важно, это будет не только площадка для творческой молодежи, как в Крыму, - у нас этот профиль будет значительно шире. В следующем году до лета нам дадут часть сданного объекта, чтобы мы провели первые смены и не упустили летний сезон, а к 2025 году закончат [строительство] уже финально", - сказал Астранин.

Министр уточнил, что на создание резиденции из федерального бюджета выделят 1,5 млрд рублей. Параллельно в регионе идет создание молодежной инфраструктуры на побережье Черного моря по федеральной программе "Регион для молодых".

"Это два гостиничных комплекса, которые губернатор передал в оперативное управление министерству молодежной политики региона. На него уже выигран конкурс федеральный на 90 млн рублей, половину из которых мы потратим на восстановление объектов, вторую половину потратим на проведение там мероприятий. Склонны полагать, что также к следующему сезону мы приведем эти объекты в порядок для проведения первых смен. Таким образом, благодаря филиалу "Тавриды" и программе "Регион для молодых" молодежь Херсонской области получит инфраструктуру на двух морях. Для всей России это опыт беспрецедентный, больше такого ни в каком регионе нет", - добавил Астранин.

Первый образовательный форум для специалистов по молодежной политике из Херсонской области проходит в Симферополе с 14 по 16 октября, организаторами выступают Росмолодежь и министерство по молодежной политике региона.

Проект "Таврида. Арт" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина "Таврида" преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В конце мая на ее базе была открыта академия творческих индустрий "Меганом", где созданы современные творческие пространства для архитекторов, музыкантов, художников и дизайнеров, режиссеров, литераторов и представителей других творческих профессий.